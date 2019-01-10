Сотрудники еще трех аэропортов Германии объявили забастовку

Немецкий профсоюз Verdi призвал сотрудников служб безопасности аэропортов Штутгарта, Дюссельдорфа, а также аэропорта Кёльн/Бонн провести в четверг новую "предупредительную" забастовку. В аэропортах Берлина бастует персонал: отменено более 10 рейсов

В результате данной забастовки, тем не менее, была нарушена работа воздушных гаваней: в Дюссельдорфе отменили 350 рейсов, в Штутгарте - около 500, в Кёльне/Бонне - свыше 130, пишет РИА Новости.

Бастующие требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. По их мнению, Федеральная ассоциация компаний не обратила должного внимания на прошедшую 7 января забастовку в аэропортах Тегель и Шенефельд.