//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Почему Первый канал второй год подряд "вырезает" Бузову из шоу
- Актер Алексей Серебряков стал дедом
- "Когда она старше": ТОП-6 неравных звездных браков
- Танец актрисы Ирины Пеговой из спектакля стал хитом сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Экс-депутат Верховной Рады назвала «виновников» гражданской войны в Донбассе
10 января 2019, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
В развязывании гражданской войны на территории Донбасса виноваты украинцы, говорящие на русском языке. Такую точку зрения озвучила Ирина Фарион, бывший депутат парламента соседнего государства.
Накануне сообщалось, что Фарион призвала применять физическое население в отношении граждан страны, предпочитающим русский. В том же интервью экс-представитель Верховной Рады назвала украинцев, не использующих государственный язык, «авторами войны» в Донбассе. Ирина Фарион обвинила этих людей в гибели одиннадцати тысяч силовиков, пишет сайт News Front.
Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг в интернет выложили видеозапись, сделанную в районе гибели киевских военных, занимавшихся подготовкой очередной провокации против ополченцев Донецкой народной республики.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Почему Первый канал второй год подряд "вырезает" Бузову из шоу
//В мире
Томос против Зеленского. Скучное начало предвыборной кампании на Украине
//В мире
Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ
//Новости МирТесен
//Наука
Рогозин: NASA попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза"
//Здоровье
Учёные рассказали, какие факторы влияют на заражение вирусом гриппа
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Возобновлено движение по Волоколамке после подтопления Тушинского тоннеля
//Общество
В Сургуте загорелся жилой многоквартирный дом. Есть пострадавшие
//Общество
Под Бахчисараем на трассе спасатели вытащили из машины 3-х пострадавших
//Новости СМИ2
//Политика
Трамп покинул встречу с демократами после первого же вопроса
//В мире
Военный эксперт поведал о сорванном Москвой плане удара ИГ по российской Кубани
//В мире
Лукашенко предупредил Россию об угрозе потери "единственного союзника" на Западе
//Общество
Эксперты прокомментировали аварию на канале им. Москвы и в Тушинском тоннеле
//Армия
Анкара отказалась подчиняться требованиям Вашингтона по С-400
//live
Не могу сравнить ни одного нынешнего руководителя с личностью Анатолия Лукьянова
//В мире
Опубликовано видео из района гибели готовивших провокацию против ДНР бойцов ВСУ
//Политика
"Незаконно": Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
//В мире
//В мире
Живут же люди! Албания – бункеромания, мерседесы и мать Тереза
//В мире
Лукашенко: объединение РФ и Белоруссии в единое государство не обсуждается
Движение в районе Волоколамского шоссе будет восстановлено только завтра
Жители дома в Петербурге устроили потоп, спустив в канализацию матрас
//В мире
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает передачу Курильских островов