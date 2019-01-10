Экс-депутат Верховной Рады назвала «виновников» гражданской войны в Донбассе

В развязывании гражданской войны на территории Донбасса виноваты украинцы, говорящие на русском языке. Такую точку зрения озвучила Ирина Фарион, бывший депутат парламента соседнего государства.

Накануне сообщалось, что Фарион призвала применять физическое население в отношении граждан страны, предпочитающим русский. В том же интервью экс-представитель Верховной Рады назвала украинцев, не использующих государственный язык, «авторами войны» в Донбассе. Ирина Фарион обвинила этих людей в гибели одиннадцати тысяч силовиков, пишет сайт News Front.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг в интернет выложили видеозапись, сделанную в районе гибели киевских военных, занимавшихся подготовкой очередной провокации против ополченцев Донецкой народной республики.