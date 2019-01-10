Томос против Зеленского. Скучное начало предвыборной кампании на Украине

Предвыборная президентская кампания на Украине начинается с двух скандалов - решением актёра Владимира Зеленского участвовать в выборах и закрытием избирательных участков на территории России. Всё остальное пока в зоне серости.



Официально Зеленский пока не подал документы на регистрацию. Впереди в этом процессе те, кто пропиарится на старте, и о них сразу же забудут. Таких кандидатов ожидается до 40 человек. Однако основными игроками политологи называют Петра Порошенко, Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского, депутата Рады Олега Ляшко, кандидата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, экс-министра обороны Анатолия Гриценко.



Интересно, что Владимир Зеленский в своё время снялся в фильме "Слуга народа" в роли президента Украины. Говорят, что смотрелся достаточно гармонично. По всей видимости, его фигуру продвигает олигарх Игорь Коломойский, на телеканале которого "1+1" Зеленский сообщил о своём решении выдвигаться, потеснив на несколько минут новогоднее обращение президента. Неслыханная наглость. Особенно учитывая, что Коломойский в контрах с Порошенко. Может быть поэтому в ответных российских санкционных списках фамилии Коломойского не значится. В связи с этим наблюдатели стали делать говорить, что Кремль ставит на Зеленского. Мол, чем не Рейган, тоже из актёров. Однако Рейган до своего избрания президентом США проработал губернатором штата и имел опыт руководства. А как признаётся сам Зеленский, у него нет ни команды, ни предвыборной программы. Честно бросил клич на всю страну - и его сторонники начали объединяться идеями и опытом.



По оценкам политтехнологов, Владимир Зеленский, если и будет участвовать в выборах, то сыграет на поле Тимошенко и Бойко, не затрагивая электорат Порошенко. Возможно, это объясняется тем, что последний не имеет никаких шансов на второй срок даже благодаря томосу, с которым он носился как курица с яйцом.



