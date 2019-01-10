Военный эксперт поведал о сорванном Москвой плане удара ИГ по российской Кубани

Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ планировала ударить по Кубани. Такое заявление сделал отечественный военный эксперт Александр Артамонов.

«Когда Реджеп Эродоган еще не был приверженцем политики близости с Россией, от крайней точки на севере завоеванной ИГ Сирии до Кавказа оставалось приблизительно 300 километров коридора через турецкую территорию», - напомнил аналитик. По мнению Артамонова, президент Турции мог «спокойно» открыть этот коридор для террористов. В этом случае боевики проникли бы через Кавказский хребет на Кубань, отметил эксперт.

Из слов Артамонова следует, что Россия, начав антитеррористическую операцию в Сирии, сорвала планы экстремистской группировки. Москва сумела уничтожить «очень опасный контингент вдали от своих границ», заявил аналитик на видео, размещенном на YouTube-канале «СПЕЦ».