Опубликовано видео из района гибели готовивших провокацию против ДНР бойцов ВСУ

Район гибели готовивших новую провокацию против ДНР военных Вооруженных сил Украины сняли на видео. Ролик выложила на своем YouTube-канале пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 января под городом Ясиноватая. Группа инженерной разведки ВСУ попыталась проделать проход в минно-взрывных заграждениях для своих диверсантов. Во время работы саперы подорвались. Двое из них погибли.

Как рассказал военным корреспондентам офицер ДНР с позывным «Заур», ополченцы наблюдали за происходящим в бинокль с занимаемых ими позиций. В тот же день, с наступлением сумерек, ВСУ эвакуировали тела погибших под прикрытием огня из гранатометов и дымовой завесы.

Ранее в четверг сообщалось, что в СМИ перечислили варианты стратегии России на случай перехода украинской стороны в наступление на республики Донбасса.