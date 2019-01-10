Латвия: условно бесплатная медицина доступна не всем

С этого года в Латвии вступила в силу новая система предоставления медицинских услуг. Существует два пакета медицинских услуг – основная и полная. Вот только не все могут пользоваться полной «корзиной» (или пакетом) медицинских услуг.

Комиссия Сейма по социальным делам и труду рассмотрела данную систему услуг и вынесла решение: отложить до 1 июня деление услуг здравоохранения на две «корзины».

В чем же причина?

Такая «заминка» возникла из-за неготовности необходимых информационно – технологических систем. Кроме того, неизвестно точное количество людей, остающихся без медицинских услуг, предусмотренной полной корзиной.

Еще раз напомним, что с 2019 года услуги здравоохранения поделены на две «корзины». Например, полной «корзины» будут лишены неплательщики налогов, граждане РФ с видом на жительство в Латвии. Им пройти полное обследование и лечение придется за свои деньги.

Какие медицинские услуги эта категория людей сможет получить?

Например, неотложную помощь, государственный скрининг рака, услуги для пациентов с почечной недостаточностью, услуги семейного врача, компенсация некоторых лекарств, диагностические исследования по направлению семейного врача.

А вот полную корзину медицинских услуг могут получить застрахованные государством жители, легально работающим и лицам, внесшим добровольные взносы, здравоохранение на дому, лабораторные исследования, лечение в дневном стационаре, в больнице, все компенсируемые лекарства, психологическая помощь, покрытие расходов на лечение в других странах ЕС.

Но из-за проблем с инфраструктурой Национальная служба здравоохранения не сможет пока ввести на практике поправки к закону.

Вообще, уходящий год принес много «сюрпризов» в латвийское здравоохранение: резко увеличились цены на медикаменты, «забастовки» врачей, штраф за «пустой» вызов скорой.

Почему такие проблемы испытывает латвийское здравоохранение?

Наш корреспондент обратился за разъяснением к вице – президенту Латвийского общества врачей Марису Плявиньшу.

- Скажите, что происходит сегодня с латвийским здравоохранением? У меня такое ощущение, что жителей потихоньку готовят исключительно к платной медицине?

- Медицина, действительно, становится платной. Но пока это не принимает «угрожающих» размеров. Существует группа людей, которые чисто символически платят за прием к врачу: инвалиды первой и второй группы, в некоторых позициях и инвалиды с третьей группой, услуги психиатра, в принципе, бесплатные, некоторые медикаменты оплачивает государство, вызов неотложной помощи.

- Да, хотела уточнить насчет скорой. В прессе, на ТВ постоянно «рекламируется» то, что скорую нужно вызывать в экстренных случаях: затрудненное дыхание, кровотечение, начались роды, человек потерял сознание. Такая «реклама» привела к тому, что люди боятся вызвать скорую! Иначе получат штраф. За последние несколько месяцев участились смертельные случаи по этой причине. Вы согласны?

- Да, есть такие случаи. Правда! И это очень печально! Считаю, что такая «реклама» сыграла злую шутку: люди боятся получить штраф. Я понимаю, что это было сделано с точки зрения экономики: если нет угрозы здоровью, то лучше самому приехать в больницу или сходить к семейному врачу. Но проблема в том, что люди не понимают насколько важна для больного скорая! Поясню. Не каждый человек, который вызывает неотложку, может распознать инсульт или инфаркт. Что он делает? Он вызывает скорую и описывает симптомы. А на другом конце провода находится специалист, который принимает решения отправить неотложку или нет. Я не даю гарантии, что у этого специалиста всегда верные решения. Да, уже были несколько неприятных случаев с неотложкой.

- А как же клятва Гиппократа?

- Думаю, что иногда о ней вспоминают в последнюю очередь. И все дело в недостаточном финансировании. И это должно решаться на государственном уровне. В Латвии катастрофически не хватает младшего медицинского персонала. Да и врачи многие уехали за лучшей долей. Это факт! И пока этот вопрос актуален.

- А как вы относитесь к новшествам в получении основных и полных медицинских услуг? Получается, хочешь быть здоров – плати?

- Это еще одна проблема. Я не думаю, что многие жители будут платить деньги, чтобы получить полный спектр услуг! И это связано с социальными проблемами: лучше купить еды или оплатить коммунальные услуги. А в итоге – запущенные болезни!

- Придется умирать тогда?

- Но не все так страшно! Я не знаю ни одного случая, чтобы, например, скорая потребовала большой штраф (около 40 евро) за «ложный» вызов. Такого не было! Может быть, следует и людям быть более активными, настойчивыми.

- А это как? Приступом брать, простите, скорую?

- Сейчас у нас есть бесплатные программы для профилактики заболеваний. Нужно только следить за рекламой! Обязательно, та или иная больница устраивает бесплатный осмотр пациентов. И были выявлены заболевания!

- Насколько я знаю, что скоро в обязанности врача будет входить… проверка налогов пациента. Если человек платить налоги, то его примут и будут лечить. А если не платит, то и лечения нет. Это нормально?

- Нет! Ситуация странная: пришел пациент, а врач с его налогами разбирается! И выясняет, что тот не платит! А у пациента, например, подозрение на онкологию. Что врачу делать? Закрыть дверь перед этим пациентом? Но насколько я знаю, ситуация с налогами пока актуально не стоит. Но разговоры на эту тему были.

- Изменится ли ситуация со здравоохранением в Латвии в ближайшем будущем?

- В ближайшее время я не вижу изменений. Пока нет правительства, то и основного бюджета не будет. А все упирается в финансы. Министерство здравоохранения все обещает улучшения… Пока только обещает. А мы надеемся. А что делать? Будем реалистами! Ждем!