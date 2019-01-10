Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ

Названы варианты стратегии Российской Федерации на случай блицкрига Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующий материал появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет News Front, если Киев решит начать наступление на ДНР и ЛНР, у Москвы будет четыре варианта. Первый из них – дистанцирование от военных событий.

Другие три сценария предполагают, что Россия предпримет действия по пресечению нападения на республики. В процитированной публикации говорится, что РФ может вмешаться в конфликт. Более жесткая альтернатива данного варианта - вмешательство с освобождением дополнительных территорий Украины.

Последняя, четвертая стратегия нацелена на остановку наступления ВСУ еще до его начала. Эксперты издания полагают, что Москва способна сорвать агрессивные планы Киева на стадии их разработки, оказав помощь в развитии экономики ДНР и ЛНР. Такая политика спровоцирует дестабилизацию правящего на Украине режима, отмечается в материале.