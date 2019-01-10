В Госдуму внесли законопроект, который запрещает передачу Курильских островов

В четверг, 10 января, стало известно, что в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает запрет на передачу Курильских островов. Информация об этом появилась сегодня в некоторых СМИ.

В тексте законопроекта говорится, что Курильские острова после завершения Второй мировой войны принадлежат Российской Федерации на основании Каирской декларации (1 декабря 1943 года), Потсдамской декларации (26 июля 1945 года), а также мирного договора с Японией, который был подписан в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года, передает "Росбалт".

Отметим, что если данный закон будет принят, то все правовые акты, в которых содержатся положения об отторжении от России Курильских островов, не будут подлежать ратификации, публикации и введению их в действие.