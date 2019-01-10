Появился вероятный сценарий распада Украины и ее дробления по примеру Югославии

Украинское государство ждет распад на несколько частей. С соответствующим прогнозом, как утверждается в выложенной в блогосфере заметке, выступил киевский политолог Михаил Погребинский.

Канал «Политика. Компетентное мнение» в «Яндекс. Дзен» пишет со ссылкой на заявления Погребинского, что процесс распада бывшей советской республики запустит поражение в конфронтации с Россией, на которую пойдет Киев. В материале предсказывается, что от Украины отделятся ее западные области. При этом вопрос об их вхождении в Европейский союз подниматься не будет.

Также от страны должны отколоться некоторые восточные регионы. Из прогноза следует, что они не станут входить в состав Российской Федерации.

Оставшуюся часть Украины ждет дробление по примеру бывшей Югославии, говорится в публикации.

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