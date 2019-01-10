Геополитическая обстановка в мире в 2019 г. будет зависеть от США, России и КНР

По прогнозу "Аргументов недели", в 2019 году политический климат на планете будет определяться отношением двух сильнейших в военном плане государств – России и США, а также двух первых экономик – Китая и США.



За два года из команды Трампа были выдавлены почти все люди, которые и привели его к власти. В том числе и выступавшие за адекватный подход в отношениях с Москвой – их заменили дубиноголовые «ястребы» типа Болтона или Волкера. В таких условиях потепление при всём желании невозможно. Хотя увольнение министра обороны генерала Мэттиса и ряда других чиновников вселяет некоторые осторожные надежды на смену тренда.



А вот отношения США с КНР определяются прежде всего экономикой. Провалы американской экономики при успехах китайской будут всё больше ухудшать отношения и усиливать торговую войну между этими странами. А заодно повышать военный и политический градусы напряжённости. К тому же американцы продолжают усиленно толкать Китай в объятия России, и Трамп эту политику продолжает. В результате отношения Москвы и Пекина будут лучшаться и далее.



Отношения КНДР и Южной Кореи будут очень осторожно теплеть, а вот с США Пхеньян продолжит войну улыбок и обещаний. Северяне будут обещать американцам когда-нибудь немного денуклеаризироваться, иногда делая красивые жесты типа уничтожения какого-то уже ненужного объекта. Американцы, в свою очередь, будут обещать убрать тактические ядерные авиабомбы В-61, вывести войска из Южной Кореи и снять санкции. Так будет если, конечно, одной из сторон внезапно не попадёт шлея под хвост.



Вслед за договором ДРСМД Вашингтон пытается поставить под угрозу и СНВ-3, что также станет очередным подпиливанием под собой сука и развязыванием рук России. Программа развития СЯС без договорных ограничений у нас есть, и если в 2021 г. СНВ-3 не продлят или его вдруг разорвут раньше – она начнёт действовать.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



