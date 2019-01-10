Депутат Рады: реформы на Украине являются "циничным экспериментом над людьми"
10 января 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
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10 января 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
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Депутат Рады: реформы на Украине являются "циничным экспериментом над людьми"
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