Депутат Верховной рады, кандидат на пост президента Украины Александр Вилкул сделал жесткое заявление. По словам политика, реформы, проводимые в стране, являются "циничным экспериментом над людьми".

Вилкул подчеркнул, что реформы должны улучшать качество жизни простых граждан Украины, однако на деле ситуация лучше не становится, передает РИА "Новости"

Особое внимание депутат обратил на реформу медицины, которая была проведена в стране в прошлом году. Теперь граждане могут получить бесплатно только базовые анализы и некоторые медицинские манипуляции. Даже ежегодная флюорография будет проводиться без оплаты только тем людям, которые входят в "группу риска".