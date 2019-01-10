В Крыму отреагировали на слова украинского генерала о проходе в Азовское море

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в четверг, 10 января, отреагировал на заявление украинского генерала о том, что именно может помочь стране пройти в Азовское море.

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Игорь Романенко ранее сообщил, что "фиксация из космоса" западными союзниками способна помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив и попасть в акваторию Азовского моря.

В беседе с RT Ганжара отметил, что украинская армия в настоящий момент пытается теми или иными способами выполнить поручение Министерства обороны. Оно заключается в том, что суда страны все равно должны проходить через пролив, однако на деле это удастся осуществить действительно только благодаря "особой связи с космосом".

Российский политик заметил, что другие государства не занимают никакой позиции насчет помощи Киеву, а моральный дух украинских военных после инцидента в Керченском проливе крайне низок.