Оглашен прогноз об окончательном разгроме ВСУ в случае их наступления на Донбасс

Военный корреспондент и ополченец ДНР Геннадий Дубовой рассказал, какая участь уготована Вооруженным силам Украины в случае их наступления на Донбасс. Соответствующий прогноз журналист огласил на видео, размещенном на его YouTube-канале.

Дубовой отметил, что после объявления в 2014 году бесполетной зоны в небе над Донбассом у ВСУ не осталось шансов на военную победу, поскольку в сухопутных боях ополчение «в разы сильнее». По мнению журналиста, если украинская армия организует наступательную операцию, ее ждет окончательный разгром. Кроме того, произойдет крах режима в Киеве.

Как отметил Геннадий Дубовой, власти соседнего государства осознают, к каким последствиям приведет вторжение, поэтому не решатся на него. Активность ВСУ в зоне конфликта в Донбассе и далее будет ограничиваться обстрелами и провокациями, полагает военкор.