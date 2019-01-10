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Эксперт высказался о ситуации с денуклеаризацией Северной Кореи
10 января 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в четверг, 10 января, оценил процесс денуклеаризации Северной Кореи, о начале которого сообщалось ранее.
По словам специалиста, ситуация в настоящий момент является довольно сложной. Сейчас Китай, Южная Корея, а также Япония невероятно заинтересованы в денуклеаризации КНДР, поскольку эта страна представляет для них угрозу. Однако для этого вышеуказанным государствам следует добиться от президента США Дональда Трампа некой взаимности, а это будет довольно сложно. Дело в том, что непросто предугадать, как себя поведет американский лидер.
В беседе с RT Брутер отметил, что, вероятно, Трампу придется пойти на некоторые уступки после встречи с Ким Чен Ыном, если она, конечно, состоится. Эксперт полагает, что глава Штатов пока не готов к такому шагу, так как он всегда стремится извлечь из любой ситуации максимум.
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