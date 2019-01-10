Кот британского искусствоведа повредил когтями ценную картину XVII века

Кот известного британского искусствоведа расцарапал ценную картину XVII века. Уточняется, что коллекционер Бендон Гросвенор приобрел данное полотно в 2015 году за 5 тысяч фунтов стерлингов.

Искусствовед занимался восстановлением картины, поскольку на полотне выступил конденсант. Гросвенор отошел, чтобы со стороны посмотреть на результаты своих трудов, когда его кот внезапно прыгнул на холст.

Как уточняет ФБА "Экономика сегодня", животное расцарапало картину и даже проделало в нем дырку. Коллекционер пришел в ужас и назвал случившееся "катастрофой". Выяснилось, что для восстановления полотна потребуется примерно та же сумма, что и на его приобретение.