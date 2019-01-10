Туристка из России скончалась в номере отеля в Таиланде

Туристка из России скончалась в номере отеля на острове Пхукет в Таиланде. Сотрудники местной полиции сообщили, что тело россиянки было найдено в гостиничной комнате утром во вторник, 8 января.

Впоследствии выяснилось, что 31-летняя женщина приехала на Пхукет со своими дочерью и братом. В день кончины она собиралась уезжать с острова, передает kp.ru.

Никаких следов насилия на теле россиянки не было обнаружено. Кроме того, в комнате не было найдено никаких подозрительных лекарств или веществ. Признаков борьбы или ограбления также нет. Полиция ждет результатов вскрытия. По факту случившегося ведется расследование.