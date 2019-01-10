У побережья Австралии акула напала на двух женщин

Рано утром в четверг, 10 января, акула напала на двух женщин, купавшихся у побережья австралийского острова Гамильтон. Согласно последней информации, пострадали молодая девушка и 60-летняя дама.

Обе женщины находились на мелководье, когда к ним внезапно приблизилась акула. Другие люди, отдыхавшие на пляже, заметили неладное, подбежали к месту инцидента и помогли пострадавшим выбраться на берег. После этого они вызвали врачей, передает kp.ru.

Врачи осмотрели пациенток и заявили, что их травмы не представляют угрозы для жизни: у молодой девушки было зафиксировано повреждение мягких тканей стопы, а у 60-летней дамы заметили лишь незначительные порезы на ноге. Пляж временно закрыт.