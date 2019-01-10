Выложены ранее неизвестные кадры с мест боев за аэропорт Донецка между ВСУ и ДНР

В интернете опубликовали ранее неизвестное видео с мест боев за Донецкий аэропорт, происходивших зимой 2014 – 2015 годов. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

В описании к выложенным кадрам говорится, что их сделал боец 93-й бригады Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев, погибший в декабре 2015-го под Донецком. Болдырев, в частности, снял обстрел киевскими военными позиций ополченцев ДНР и боевую обстановку в одном из объектов аэропорта, который обороняли ВСУ. Комментарии автора видео изобилуют нецензурной лексикой, поэтому при подготовке новости звук из ролика был убран.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ополчении ДНР объяснили, почему Российская Федерация не признает независимость восставших против Киева республик Донбасса. По данному вопросу высказался военкор Геннадий Дубовой.