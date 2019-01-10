Пятеро британских военных погибли в Сирии

На территории Сирии погибли пятеро военнослужащих из Великобритании. Согласно последней информации осведомленных источников, это случилось после того, как боевики обстреляли позиции британских военных.

Известно, что солдаты из Соединенного Королевства были убиты в ходе обстрела деревни аш-Шааф, расположенной в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает URA.RU. Огонь открыли боевики террористической организации "Исламское государство", которая запрещена в России.

Все раненые уже доставлены в медицинское учреждение города аш-Шадади в провинции Хасака, сообщает в четверг, 10 января, телеканал 360.