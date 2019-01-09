Президент Турции призвал вернуть авоськи вместо пластиковых пакетов

Турция объявила войну… пластиковым пакетам. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с решительным призывом наладить в стране производство пакетов, авосек и сумок из конопляной ткани.

«Пластиковые пакеты не могу разложиться в земле даже за тысячу лет. мы решительно объявляем им войну. Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова. Это дружба с землей», - заявил турецкий президент.

Вместе с тем Эрдоган посетовал, что «враги, которые прикидываются друзьями», истребили производство конопли в Турции. «В моей родной провинции Ризе выращивали коноплю, из которой делали такие сумки. Сейчас в Ризе конопля не производится. Теперь мы импортируем ее. Надеюсь, министерство сельского хозяйства предпримет шаги, чтобы вновь производить коноплю», - отметил он в своем выступлении.

Пластиковые пакеты с 1 января этого года стали платными во всех торговых точках страны согласно решению, принятому турецким правительством, передает РИА Новости.