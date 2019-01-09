В сети ответили на призыв Ирины Фарион бить русскоязычных туфлями

Пользователи сети отреагировали на очередное провокационное заявление украинской националистки Ирины Фарион, призвавшей «без разговоров давать туфлями по лицу» русскоговорящим украинцам. Фарион призвала бить русскоговорящих украинцев туфлями по лицу

Ранее в сети было опубликовано очередное интервью украинского политика националистического толка, борца за мову Ирины Фарион, известной не столько своими политическими деяниями, сколько скандалами и агрессивной риторикой в отношении русского языка. Экс-депутат Верховной рады призналась, что день рождения Степана Бандеры для нее – святая дата в календаре, и призвала бить туфлями по лицу русскоговорящих украинцев.

«Эта Фарион готова лицом к лицу пообщаться с русскоговорящими? Или только с охраной тявкать с балкона? Она не боится, что русскоговорящий быстрей ответит, не снимая обувь с ноги? И эта дама хочет называться европейкой? Так себя ведут только селянские торговки с базара», - высказались пользователи.

Некоторые отметили в комментариях, что Фарион напоминает Иуду: «Образование советское получила, а сейчас все русское тебе не по нраву – ай да молодец, мадам!». Кое-кто обратил внимание, что если мадам так регулярно истерит по поводу русского языка, значит он все еще часто звучит на Украине, несмотря на все усилия властей по борьбе с ним: «Русский язык часто звучит еще, если мадам так бурно реагирует. А теперь они к языковому конфликту добавили религиозный», - приводит комментарии портал TooDay.