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В сети ответили на призыв Ирины Фарион бить русскоязычных туфлями
9 января 2019, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети отреагировали на очередное провокационное заявление украинской националистки Ирины Фарион, призвавшей «без разговоров давать туфлями по лицу» русскоговорящим украинцам.
Ранее в сети было опубликовано очередное интервью украинского политика националистического толка, борца за мову Ирины Фарион, известной не столько своими политическими деяниями, сколько скандалами и агрессивной риторикой в отношении русского языка. Экс-депутат Верховной рады призналась, что день рождения Степана Бандеры для нее – святая дата в календаре, и призвала бить туфлями по лицу русскоговорящих украинцев.
«Эта Фарион готова лицом к лицу пообщаться с русскоговорящими? Или только с охраной тявкать с балкона? Она не боится, что русскоговорящий быстрей ответит, не снимая обувь с ноги? И эта дама хочет называться европейкой? Так себя ведут только селянские торговки с базара», - высказались пользователи.
Некоторые отметили в комментариях, что Фарион напоминает Иуду: «Образование советское получила, а сейчас все русское тебе не по нраву – ай да молодец, мадам!». Кое-кто обратил внимание, что если мадам так регулярно истерит по поводу русского языка, значит он все еще часто звучит на Украине, несмотря на все усилия властей по борьбе с ним: «Русский язык часто звучит еще, если мадам так бурно реагирует. А теперь они к языковому конфликту добавили религиозный», - приводит комментарии портал TooDay.
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