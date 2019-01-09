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Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за заявлений Токио по Курилам
9 января 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
После прозвучавших из Токио заявлений по мирному договору российский МИД вызвал японского посла Тоёхису Кодзуки для разъяснительной беседы, сообщила сегодня пресс-служба внешнедипломатического ведомства.
В Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время заявления высшего японского руководства, касающиеся проблематики мирного договора между Россией и Японией. В частности, внимание привлекло намерение японских властей «добиться понимания» жителей Южных Курил в вопросе о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». Кроме того, недоумение у российской стороны вызвали заявления об «отказе от выплаты Россией компенсаций за послевоенную оккупацию островов» в пользу Японии, а также объявление 2019 года «поворотным» в переговорах по мирному договору.
Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов указал японскому послу Тоёхисе Кодзуки, что подобные заявления с японской стороны грубо искажают суть имеющихся на данный момент договоренностей между РФ и Японией и дезориентируют общественность. Российская сторона расценивает подобные высказывания как попытку нагнетания атмосферы и навязывания японской стороной собственного сценария решения проблемы мирного договора. Российская сторона также подчеркнула неизменность своей принципиальной позиции по данному вопросу, сообщает пресс-служба МИД РФ.
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