На востоке Франции рухнул истребитель Mirage 2000D

На востоке Франции потерпел крушение истребитель французских ВВС Mirage 2000D. Самолет пропал с радаров сегодня утром, когда пролетал над горным массивом. Позже были найдены его обломки.

Самолет французских ВВС осуществлял учебно-тренировочный полет на низкой высоте. Истребитель вылетел с авиабазы Нанси-Оше в районе полудня. На борту находилось два человека. Маршрут тренировочного полета проходил на границе департаментов Ду и Юры. Связь была потеряна, когда самолет пролетал над горным массивом Юра.

Место крушения истребителя обнаружен, найдены обломки самолета и один парашют. Судьба двух членов экипажа пока остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает РИА Новости.