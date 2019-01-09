В ополчении Донбасса озвучили причины нереальности признания Москвой ДНР и ЛНР

Российская Федерация не признает независимость отколовшихся от Украины республик Донбасса. С таким прогнозом выступил Геннадий Дубовой, ополченец и военный корреспондент.

По словам Дубового, если Москва пойдет на данный дипломатический шаг, будут нарушены минские соглашения, на выполнении которых сама же она и настаивает. Признание ДНР и ЛНР со стороны России также лишает ее многих возможностей для манера, добавил ополченец. Как полагает Дубовой, в настоящее время республики могут использоваться как «точка для воздействия для того, чтобы переструктурировать украинское пространство». Если Донецк и Луганск официально признают, они «замкнутся в своей скорлупе», заявил ополченец на видео, выложенном на YouTube-канале «Легендарные подразделения от Геннадия Дубового».

Ранее в среду сообщалось, что военкор рассказал о срыве Москвой зимнего наступления Киева на Донбасс.