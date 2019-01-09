Фарион призвала бить русскоговорящих украинцев туфлями по лицу

Экс-депутат Верховной рады, языковед, борец за мову и националистка Ирина Фарион призвала не вступать в беседы с русскоговорящими украинцами, а сразу, без разговоров, бить их туфлями по лицу. Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Украинский политик националистического толка Ирина Фарион прославилась не столько своими политическими деяниями, сколько многочисленными скандалами, которые она закатывает каждый раз, когда слышит в родной Незалежной «речь оккупантов». Так, в недавнем интервью она выступила с призывом «бить туфлями по лицу» русскоговорящих соотечественников. Видимо, предыдущий призыв «бить их ногой в челюсть» успеха не возымел.

В интервью Ирине Фарион был задан вопрос «Что вы скажете тем, кто говорит «Какая разница, какой язык?». «Ничего не собираюсь им говорить. Просто снимаешь туфли и даешь по лицу, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают», - заявила националистка.

Интервью проходило на фоне портрета Степана Бандеры. Фарион заявила, что его день рождения – для нее святая дата в календаре. Также националистка порекомендовала покинуть Украину тем, кто продолжает говорить на русском языке. Интервью доступно на Youtube.