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Военкор рассказал о срыве Россией зимнего вторжения соединений ВСУ в Донбасс
9 января 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Наступление соединений Вооруженных сил Украины, которое, согласно данным непризнанной ДНР, должно было состояться в декабре, сорвала Россия. Соответствующее заявление сделал военный корреспондент Геннадий Дубовой.
Дубовой сравнил несостоявшееся вторжение ВСУ с нападением Грузии на Южную Осетию в 2008 году. Так же, как десять лет назад, Россия вмешалась в ситуацию и пресекла агрессию, отметил журналист. По его словам, на сей раз Москва действовала на дипломатическом уровне, в информационной и разведывательной сферах.
Военкор добавил, что следующего наступления киевских силовиков до выборов президента Украины ждать не стоит. В ВСУ понимают, что у действующего главы государства Петра Порошенко не осталось шансов на переизбрание, поэтому выполнять его приказы не намерены, заявил журналист на видео, размещенном на YouTube-канале «Легендарные подразделения от Геннадия Дубового».
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