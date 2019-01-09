США утверждают, что Иран готовится к запуску космического аппарата

Американские специалисты утверждают, что Иран в настоящий момент активно готовится к запуску космического аппарата. Соответствующую информацию ранее предоставил спутниковый оператор Planet Labs.

В США утверждают, что аппарат будет запущен при помощи ракеты-носителя Simorgh из космического центра Имама Хомейни, передает сегодня РИА "Новости".

В компании Planet Labs уточняют, что эксперты проанализировали снимки со спутников SkySat, которые были выполнены сотрудниками Института международных исследований Мидлбери в Монтерее, и заметили, что Иран якобы планирует запустить спутник дистанционного зондирования Земли.