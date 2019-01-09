На границе Польши задержан украинец с артиллерийской системой

Гражданин Украины пытался перевезти через границу в Польшу артиллерийскую систему. Груз он вез в сундуках, сообщил в среду сотрудник польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

По его словам, элементы пушки были спрятаны в грузовом автомобиле 22-летнего украинца. При этом молодой человек не стал отрицать, что имеет представление о том, что пытался провезти.

При этом отмечается, что у украинца имелись при себе определенные документы, но для беспрепятственного прохождения через границу их оказалось недостаточно, пишет Regnum.

Следствие по данному инциденту на КПП в Дорогуске начала местная прокуратура. Кроме того, в настоящий момент им также занимается польское агентство внутренней безопасности.