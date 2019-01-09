Два гражданина России погибли на курорте в Камбодже

Два гражданина Российской Федерации погибли во время отдыха на курорте в Камбодже. Согласно последней информации, отдыхать в Юго-Восточную Азию отправилась семейная пара из Санкт-Петербурга.

Тела мужчины и женщины были обнаружены в доме на курорте в Сиануквиле, где они остановились. Как сообщает в среду, 9 января, ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в Пномпене, контакт с родственниками умерших уже установлен, решается вопрос о транспортировке останков в Россию.

К настоящему моменту о причинах смерти россиян не сообщается. Сотрудники местной полиции проводят расследование по факту случившегося.