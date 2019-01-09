Ирландия запросила консульский доступ к Полу Уилану

Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану. Об этом сообщили в среду в ирландской дипмиссии, передает агентство ТАСС. Американский шпион Пол Уилан оказался еще и ирландцем

Отмечается, что Уилан сам попросил об этом: "Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой Уилан обладает.

Напомним, подозреваемый в шпионаже иностранец одновременно является гражданином четырех стран: он имеет гражданство США, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.