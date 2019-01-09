В Раде заявили, что украинцы не почувствуют повышения минимальной зарплаты

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко в среду, 9 января, заявил, что украинцы не почувствуют увеличения минимальной заработной платы, а также прожиточного минимума.

По словам политика, подобная ситуация сложится на фоне роста налогов, тарифов и цен на продукты питания. Как сообщает РИА "Новости" , ссылаясь на слова Одарченко, рост экономики в размере 3 процентов, который был запланирован правительством Украины, будет происходить именно за счет повышения стоимости товаров и увеличения налогов.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата на Украине повысилась на 12 процентов. Ранее она составляла 102 доллара, а теперь достигла 114 долларов.