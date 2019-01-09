Эксперт высказался насчет передачи советских танков Т-34 из Лаоса в Россию

Российский эксперт в среду, 9 января, прокомментировал решение Министерства обороны Лаоса передать 30 танков Т-34 России. Сегодня информация об этом появилась в некоторых изданиях.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков напомнил, что Т-34 были произведены в количестве несколько десятков тысяч, а после этого пошли другие модели – Т-54, Т-62. В беседе с RT он отметил, что по всему миру разбросаны дружественные РФ страны, которым требовалась военная техника. В случае с Лаосом танки попали туда после вьетнамской войны и были в прекрасном состоянии, поскольку с ними весьма бережно обращались.

Леонков добавил, что возвращение танков России производится в рамках военно-технического сотрудничества стран.