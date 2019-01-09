В Испании семья нашла в праздничном пироге чек на 10 тысяч евро

В небольшом испанском муниципалитете Моралес-дель-Вино семья обнаружила в праздничном пироге чек на 10 тысяч евро. Уточняется, что традиционный "пирог волхвов" был приобретен через интернет.

Впоследствии выяснилось, что чек в выпечку вложили сотрудники кондитерской фабрики. Впервые аналогичная акция проводилась десять лет назад – приз тогда составлял 500 евро, а в последующие годы сумма постоянно увеличивалась, передает в среду, 9 января, ТАСС.

Отметим, что традиция готовить "пирог волхвов" на Богоявление родилась еще в XIII-XIV веках. В этот день вспоминают поклонение волхвов родившемуся Иисусу.