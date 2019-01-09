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Помехи для слияния восставших против Киева республик Донбасса назвали в сети
9 января 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Восставшие против Киева республики Донбасса не смогли объединиться в одно государство за время конфликта на востоке Украины в силу ряда причин. Об этом рассказывается в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.
Как пишет автор канала «Я живу в Донецке» в «Яндекс. Дзен», одним из препятствий на пути слияния ДНР и ЛНР являются их «разные весовые категории». «Донецк гораздо богаче и успешнее Луганска», отмечается в процитированной заметке.
Также интеграции, по мнению блогера, мешают отличия во внешнеполитическом курсе республик. Если более экономическая слабая ЛНР изначально была ориентирована на Россию, то ДНР рассчитывала на самостоятельность от Москвы.
Ранее в среду сообщалось, что в сети выложили видеозапись, запечатлевшую «уничтожение» украинским танком позиций ополченцев Донбасса.
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