Ушла из жизни старейшая жительница США

Сегодня утром стало известно об уходе из жизни старейшей жительницы Соединенных Штатов Америки по имени Лесси Браун. Соответствующую информацию в среду, 9 января, предоставила дочка пожилой дамы.

Браун, которая в мае прошлого года стала старейшей американкой, скончалась в возрасте 114 лет. Как сообщает информационный портал cleveland.com, женщина родилась в Атланте, штат Джорджия, а впоследствии переехала на северо-восток штата Огайо. Там Лесси встретила будущего мужа и родила пятерых детей.

22 сентября американка отпраздновала свой день рождения, в ходе которого его правнучка сообщила журналистам секрет долголетия женщины. Якобы он невероятно прост: употребление в пищу сладкого картофеля и вера в Бога.