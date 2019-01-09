В Эстонии усыпили подаренного Россией белого медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik. Директор эстонского зоопарка Тийт Маран объяснил, почему сотрудникам пришлось пойти на такой шаг.

По его словам, белого медведя Норда пришлось усыпить, так как в зоопарке не смогли вылечить его хроническую рану на задней лапе. Он пояснил, что эвтаназия стала крайней мерой.

"Раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а поэтому - и надежды на выздоровление животного", - рассказал директор Таллинского зоопарка.

Белый мишка Норд родился в Австрии в 2001 году. Позже он попал под опеку Московского зоопарка, который в 2009 году подарил краснокнижное млекопитающее прибалтийскому "коллеге".