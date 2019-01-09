В МИД России сомневаются, что военные США полностью покинут Сирию

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил в среду, 9 января, что Москва сомневается в полном уходе американских военнослужащих с территории Сирии.

Рябков отметил, что к настоящему моменту сложилась ситуация, в которой Вашингтон безудержно гонится за доминированием во всем мире и стремится решать вопросы исключительно на собственных условиях. Именно поэтому будет странно, если внезапно США полностью покинут Сирию, передает РИА "Новости".

По словам Сергея Рябкова, сейчас в Америке весьма сильны позиции тех, кто хочет всеми способами сохранить военное присутствие в САР.