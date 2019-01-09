Обозначен единственный шанс Порошенко на выигрыш выборов президента Украины

Александр Гущин, эксперт Российского совета по международным делам, рассказал, с помощью какой тактики Петр Порошенко сможет избраться на второй срок. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с представителями СМИ.

Гущин отметил, что единственный шанс Порошенко выиграть выборы главы государства – раскрутка темы внешнего врага. Эксперт не исключил вероятности очередного обострения отношений с Россией по вине Киева и введения нового военного положения в бывшей советской республике, пишет сайт rubaltic.ru.

Граждане Украины проголосуют за нового президента 31 марта. Фаворитом гонки является оппозиционный политик Юлия Тимошенко. Ранее в блогосфере опубликовали прогноз, согласно которому в случае прихода к власти руководителя «Батькивщины» действующий украинский лидер Петр Порошенко попытается сбежать из страны.