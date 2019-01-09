Тепловоз США застрял на украинской железной дороге

На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз General Electric, поставленный украинской стороне из США, который застрял на одном из участков железной дороги.

Об этом рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава. Он сообщил в Facebook, что "старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС".

Американская техника забуксовала на участке Волноваха - Камыш-Заря. Вес поезда составил всего 3.76 тысячи тонн. Старые советские локомотивы спокойно проходят этот участок с поездами весом 4.5 тысячи тонн.

А "будучи в полностью исправном состоянии, эти тепловозы возили на этом участке грузовые поезда весом 6 тысяч тонн, что значительно больше, чем с ТЭ33АС", передает издание "Свободная пресса".