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Тепловоз США застрял на украинской железной дороге
9 января 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз General Electric, поставленный украинской стороне из США, который застрял на одном из участков железной дороги.
Об этом рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава. Он сообщил в Facebook, что "старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС".
Американская техника забуксовала на участке Волноваха - Камыш-Заря. Вес поезда составил всего 3.76 тысячи тонн. Старые советские локомотивы спокойно проходят этот участок с поездами весом 4.5 тысячи тонн.
А "будучи в полностью исправном состоянии, эти тепловозы возили на этом участке грузовые поезда весом 6 тысяч тонн, что значительно больше, чем с ТЭ33АС", передает издание "Свободная пресса".
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