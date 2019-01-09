Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал важное заявление. По словам сенатора, в 2019 году в отношениях России и ЕС будет наблюдаться "заморозка".

Политик уточнил, что связи между Россией и Европейским союзом фактически будут "заморожены" на нынешней точке, передает сегодня портал Газета.Ru.

Алексей Пушков также добавил, что украинские власти будут прилагать усилия для дальнейшего ухудшения отношений Российской Федерации и ЕС, поэтому следует быть готовыми к подобному исходу.

По мнению сенатора, ситуация может измениться лишь после смены руководства Евросоюза.