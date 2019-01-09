Тридцать танков Т-34 привезли из Лаоса в Россию

В Россию вернулись тридцать танков Т-34, которые были переданы Лаосом. Соответствующие данные предоставили в среду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Танки Т-34 были доставлены во Владивосток по морю. Позже машины будут отправлены в Московскую область по железной дороге, передает РИА "Новости"

Известно, что технику, которую ранее передала России лаосская сторона, будут использовать в рамках проведения Парада Победы. Кроме того, с ее помощью смогут обновить музейные экспозиции, а также снять исторические фильмы о Великой Отечественной войне.