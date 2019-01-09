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Тридцать танков Т-34 привезли из Лаоса в Россию

9 января 2019, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Тридцать танков Т-34 привезли из Лаоса в Россию
фото: mil.ru
В Россию вернулись тридцать танков Т-34, которые были переданы Лаосом. Соответствующие данные предоставили в среду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
 
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Танки Т-34 были доставлены во Владивосток по морю. Позже машины будут отправлены в Московскую область по железной дороге, передает РИА "Новости".
 
Известно, что технику, которую ранее передала России лаосская сторона, будут использовать в рамках проведения Парада Победы. Кроме того, с ее помощью смогут обновить музейные экспозиции, а также снять исторические фильмы о Великой Отечественной войне.

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