Физики поделились секретом успешной стрельбы резинками с пальца

Ученые из Бостонского университета (США) превратили в научный эксперимент стрельбу канцелярскими резинками и поделились открытиями, сделанными в ходе этой, казалось бы, бессмысленной забавы.

Ученые – это особенные люди, способные даже бесполезное, на первый взгляд, времяпровождение превратить в увлекательный научный эксперимент. Например, однажды в Бостонском университете собрались ученые-физики. У них нашлась пачка канцелярских резинок и высокоскоростная камера. Ну как тут было не устроить соревнования по стрельбе?

Чтобы придать серьезный научный вид своему занятию, физики снимали на камеру процесс стрельбы. Замедленная съемка позволила им открыть несколько секретов, узнав которые, вы тоже сможете в совершенстве овладеть искусством стрелять резинками с пальцев.

Во-первых, не стоит слишком сильно натягивать резинку. Выстреливая, она задевает большой палец и теряет импульс – просто падает. А во-вторых, выяснили физики, лучше стрелять более широкими резинками. Они требуют большего усилия при натяжении и, соответственно, импульс получается более мощным, приводит результаты «научного эксперимента» «Планета сегодня».