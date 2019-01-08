Стало известно какая болезнь обрушилась на Киев после истории с автокефалией

Последний умерший был 59-летним мужчиной. Он обратился в больницу, врачи диагностировали у пациента грипп. Уже на следующий день он умер.

Этот последний случай гибели от гриппа был зафиксирован уже в 2019 году. Остальные три пополнили трагическую статистику в прошлом году, начиная с октября.

По стечению обстоятельств именно с октября началась эпопея с автокефалией. В середине месяца РПЦ осудил решение Константинополя о предоставлении автокефалии и разорвал все евхаристическое общение (так называется возможность совместного служения литургии двумя священниками).