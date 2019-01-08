На Украине рассказали, когда и как рухнет Крымский мост

На Украине продолжают надеяться на скорое разрушение Крымского моста. Каждый раз все новые «эксперты» находят все новые изъяны в сооружении и рассказывают, почему теперь-то он точно рухнет.

Поразительно, что даже новость о получении автокефалии «новой украинской церкви» не отвлекла особо вдумчивых граждан от того, чтобы продолжать придумывать причину, по которой должен вот-вот рухнуть Крымский мост, который украинским политикам – как бельмо на глазу. Некоторые, правда, интересуются: «Кто такой этот Томос? И почему вокруг этого парня столько возни?», - видимо, не понимают, несознательные.

Украинский инженер и мостостроитель, автор аж целых двух проектов мостовой переправы через Керченский пролив Георгий Росновский заявил, что российские мостостроители выбрали крайне неудачное место по геологическим и сейсмологическим условиям для возведения сооружения. Но, поскольку мост уже фактически построен – проседание неизбежно.

Выглядеть это будет примерно так: зимой мост перекосит в разные стороны, а весной начавшийся ледоход разрушит его опоры, и он наконец-то рухнет, к долгожданной радости украинской стороны, которая, кажется, всерьез уверена, что Крымский мост Россия построила не для собственного удобства, а только лишь затем, чтобы навредить Незалежной, сообщает портал TooDay.