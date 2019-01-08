Между ЕС и США разразился дипломатический скандал

В отношениях между США и ЕС разразился дипломатический скандал. Он был вызван тем, что о решении США понизить статус ЕС до уровня международной организации власти Евросоюза узнали от журналистов.

Когда аккредитованные в Брюсселе журналисты мировых СМИ сегодня обрушились на пресс-службу Еврокомиссии с просьбами прокомментировать решение американской администрации понизить статус ЕС до уровня исключительно международной организации, выяснилось, что Вашингтон даже не удосужился уведомить об этом европейские власти.

«Решение вызывает удивление и носит унизительный характер по отношению к ЕС. Отношения между Вашингтоном и Брюсселем сегодня более напряженные, чем когда-либо. Мы находимся в контакте со службами американской администрации, чтобы понять, какие последствия это решение может иметь для делегации Евросоюза в Вашингтоне», - прокомментировала ситуацию представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянич.

США, таким образом, своим решением отказали Евросоюзу в собственном парламенте, исполнительной власти и даже единой валюте, передает РИА Новости.