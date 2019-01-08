Украинский журналист Юрий Бутусов разъяснил, откуда по интернету пошли гулять мифы про «пьяного» президента Украины Петра Порошенко, и почему он действительно выглядит таковым на одном из снимков.

В качестве доказательства того, что украинский президент появлялся на людях в нетрезвом состоянии, часто приводится его фотография, сделанная 4 апреля 2015 года в Новых Петровцах Киевской области. В этот день там проходила демонстрация новых образцов военной техники, закупленных украинской Национальной гвардией. Юрий Бутусов поведал историю этого фотоснимка.

Президенту расхвалили снайперскую винтовку калибра 12,7 миллиметра, и предложили произвести выстрел из нее. При этом, несмотря на то, что Порошенко в этот момент был окружен кучей «военных советников» в лампасах и собственной охраной, не нашлось никого, кто предупредил бы его о мощной отдаче этого оружия.

«Эту информацию президент получил сам, эмпирическим путем. После выстрела он получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу. Это было похоже на легкий нокдаун. Лицо здорово покраснело», - объяснил Бутусов опухший вид Порошенко.

«Петр Алексеевич вполне закономерно получил в глаз! Символично получилось – назначенные им генералы подставили под удар своего главнокомандующего, и никто не виноват, кроме него самого», - отметил журналист в своем фейсбуке. Отметим - Бутусов не был бы украинским журналистом, если бы не назвал настойчивые слухи об алкогольных пристрастиях украинского президента «фейками российской пропаганды».