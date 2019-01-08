Консула Бельгии избили во Львове за неправильную парковку

Консул Бельгии Ярослав Гарцула попал в больницу после того, как житель Львова несколько раз ударил его по голове. Агрессивное поведение нападающего было обусловлено тем, что консул неправильно припарковал машину.

Почётный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула вечером 7 января обратился в Галицкий отдел полиции Львовской области, сообщает газета «Вести». По словам консула, прохожий сделал ему замечание касательно того, как припаркован автомобиль Гарцулы. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой консул получил несколько ударов по голове.

Полицейским быстро удалось найти нападавшего, им оказался житель одного из соседних домов. Мужчина признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде.

У Ярослава Гарцулы врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой помощи бельгийский консул отправился домой.