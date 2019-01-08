Эксперт оценил призыв Климкина ввести постоянный запрет на въезд мужчин из РФ

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина, выступившего за постоянный запрет въезда мужчин из РФ. Глава МИД Украины призвал к введению постоянного запрета на въезд мужчин из РФ

«Обоснования подобных действий украинских властей не имеют никакого отношения к реальности. Только за период новогодних праздников порядка тысячи россиян не были допущены на территорию Украины. Они полагают, что таким образом смогут повлиять на безопасность внутри государства. Однако это не более чем очередной политический шаг», - заявил Денис Денисов.

Эксперт подчеркнул, что действующая украинская власть, таким образом, демонстративно делает все, чтобы отделить Украину от России и сделать невозможным даже обычное общение между гражданами двух государств, передает RT.