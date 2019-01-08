Александр Сладков накормил пленного бойца ВСУ суши

Это искренний эксперимент. Сделать его подвигло настоящее природное любопытство журналиста. В этом весь Саша Сладков. Он решил показал Донецк пленному бойцу украинской армии.

«Ну, вот, смотри, вот, люди живут. Миллионный город. Дети, музыка, елка одна из самых красивых в Европе», — с этих слов Александра Сладкова началась экскурсия по Донецку.

Во время прогулки они поговорили о жизни, о войне, посетили могилу Александра Захарченко.

«У меня аж прозрение. Казалось, Донецк разбитый», — с трудом подбирая слова признался украинец после экскурсии.

В самом конце был показан эпизод суши. Александр Сладков привел украинца в ресторанчик, где он попробовал японский деликатес. Эта часть тут же стала поводом для скандал в украинском сегменте интернета. Прокиевские СМИ назвали его клоунадой и попытались высмеять. Оно им показалось пропагандистской постановкой.

На самом деле, чтобы делать выводы, нужно просто, знать Сашу. Он и в жизни такой: искренний, принципиальный.