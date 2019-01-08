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Александр Сладков накормил пленного бойца ВСУ суши
8 января 2019, 19:38 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Это искренний эксперимент. Сделать его подвигло настоящее природное любопытство журналиста. В этом весь Саша Сладков. Он решил показал Донецк пленному бойцу украинской армии.
«Ну, вот, смотри, вот, люди живут. Миллионный город. Дети, музыка, елка одна из самых красивых в Европе», — с этих слов Александра Сладкова началась экскурсия по Донецку.
Во время прогулки они поговорили о жизни, о войне, посетили могилу Александра Захарченко.
«У меня аж прозрение. Казалось, Донецк разбитый», — с трудом подбирая слова признался украинец после экскурсии.
В самом конце был показан эпизод суши. Александр Сладков привел украинца в ресторанчик, где он попробовал японский деликатес. Эта часть тут же стала поводом для скандал в украинском сегменте интернета. Прокиевские СМИ назвали его клоунадой и попытались высмеять. Оно им показалось пропагандистской постановкой.
На самом деле, чтобы делать выводы, нужно просто, знать Сашу. Он и в жизни такой: искренний, принципиальный.
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