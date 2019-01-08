Американский полицейский выстрелил в надоедливую чихуахуа

Американский полицейский вызвал шквал негодования в интернете, после того, как в сеть попало видео, где мужчина в упор выстрелил в маленькую чихуахуа. Страж порядка попытался оправдать своё поведение.

Обсуждения вокруг этой истории начались после того, как видео с поступком полицейского попало к журналистам, сообщает Мир24. На записи можно увидеть, что рядом с офицером находятся две собачки. После того, как одна из чихуахуа начала лаять, мужчина выстрелил в животное из пистолета. Своё поведение он объяснил тем, что собака вела себя агрессивно.

Животное осталось в живых, но получило серьёзную травму челюсти. Деньги на дорогостоящее лечение хозяин собаки собирает при помощи знакомых. Что касается полицейского, после появления видеозаписи в сети, его уволили.